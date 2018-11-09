Украинские шахтеры третью неделю отказываются выходить на поверхность

Киев, 9 ноября. Более трех недель продолжается забастовка горняков шахты имени Капустина, которая находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, горняки более трех недель находятся под землей требуя погасить задолженность по зарплате. Кроме того, шахтеры призывают Киев решить проблему коррупции в угольной отрасли.

«Горняки настроены оставаться под землей, пока не будут выполнены их требования, в числе которых отставка генерального директора государственной компании «Лисичанскуголь», финансовые вопросы и назревшая модернизация предприятия», — сказал Волынец.

Глава профсоюза украинских шахтеров также добавил, что получил приглашение на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе встречи будут обсуждаться проблемы украинской угольной отрасли, также модернизация шахт и отказ государства от закупок угля за рубежом.