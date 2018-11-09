Россия и Сербия в ходе визита Путина могут договориться о создании ядерного центра

Белград, 9 ноября. Россия и Сербия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Белград могут подписать соглашение о создании ядерного центра. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он оценил как высокую степень готовности соответствующего соглашения и добавил, что вероятность заключения такой договоренности очень высока.

«Надеемся, что в период визита нашего президента оно с высокой долей вероятности может быть подписано», — сказал Борисов после встречи с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

По словам российского премьера, создание ядерного центра откроет новую страницу в отношениях Москвы и Белгргада. Он уточнил, что переговоры с сербскими коллегами по данному вопросу уже провел замглавы «Росатома» Николай Спасский.

Борисов пояснил, что речь идет о сотрудничестве в области мирного атома. Он отметил, что российские изотопы будут использоваться в Сербии в медицинских целях.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин собирается посетить Сербию в январе 2019 года. По прогнозу Борисова, на встрече с сербским коллегой Путин может обсудить двустороннее сотрудничество в сфере энергетики и промышленности.