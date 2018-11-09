«Даже Меркель прослушивали»: эксперт объяснил неслучайность шпионского скандала в Австрии

Москва, 9 ноября. Шпионский скандал в Австрии, в который оказалась вовлечена Россия, не случайно разгорелся в тот момент, когда Европа находится во власти паранойи. Об этом в пятницу заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он обратил внимание на то, что шпионажем занимаются все страны. Причем некоторым из них это спускают с рук даже при наличии весомых доказательств. Речь в данном случае идет об американских спецслужбах, которые годами прослушивали телефоны канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Фрасуа Олланда.

«Понятно, кому это выгодно, зачем это делается и почему именно сейчас. В другой ситуации такая достаточно рутинная история прошла бы практически незамеченной. США даже Ангелу Меркель прослушивали, и на отношениях Вашингтона и Берлина это мало сказалось», — отметил Кортунов.

По словам эксперта, власти Австрии так активно реагируют на шпионский скандал, поскольку хотят показать, что Вена не занимает пророссийскую позицию. При этом международник полагает, что данный инцидент вряд ли спровоцирует новый виток санкций. Возможно, все закончится очередной высылкой дипломатов из страны, пишет KP.ru.

Ранее западные СМИ сообщили, что 70-летний полковник австрийских вооруженных сил в отставке якобы 20 лет сотрудничал с российскими спецслужбами. После этого МИД Австрии вызвал российского посла, а министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву. Российские власти в ответ вызвали в МИД посла Австрии для дачи разъяснений.