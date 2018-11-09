Экс-супруга переводила Цеповязу по 250 тысяч рублей в колонию ежемесячно

Москва, 9 ноября. Бывшая супруга члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, который отбывает наказание за массовое убийство, переводила ему в колонию в среднем 250 тысяч рублей каждый месяц. Об этом сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

Адвокат уточнил, что при рассмотрении дела о разводе Наталья Стришней — экс-жена Цеповяза — предоставила материалы, свидетельствующие о переводе средств.

«Наталья представила и билеты, и все поездки, сколько раз дети ездили, она сама летала на свидание и деньги перечислялись. Но 250 тысяч рублей — это в среднем. Это все документально подтверждено», — цитирует РИА Новости адвоката.

Цеповяз отбывает наказание за убийство 12 человек в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз запечатлен в тюремной робе с мобильным телефоном руках, а на столе у него лежат деликатесы — крабы, шашлык, красная икра. Следователи провели проверку, в результате которой были выявлены грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для осужденного особые условия содержания. Против них было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.