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Mitsubishi презентовала обновленный пикап L200

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Mitsubishi презентовала обновленный пикап L200

Москва, 9 ноября. В столице Таиланда Бангкоке был презентован обновленный пикап L200 автокомпании Mitsubishi, продажи которого начнутся уже 17 ноября, о чем говорится в сообщении пресс-службы японского автопроизводителя. 

Новый L200 получил улучшенную систему полного привода, измененный внешний вид, новейшие системы активной безопасности и помощи водителю: ультразвуковая система предотвращения столкновения при парковке (UMS), система предупреждения о поперечном движении сзади (RCTA), система мониторинга слепых зон (BSW с LCA), система предотвращения столкновения (FCM).

Mitsubishi презентовала обновленный пикап L200

В пресс-службе Mitsubishi отметили, что L200 в конечном итоге будет продаваться примерно в 150 странах мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Mitsubishi поднял цены на две модели своих авто в России. 


 

Автор: Тимур Румянцев
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