Боец ВСУ погиб при раскопке тайника с боеприпасами на юге Донбасса

Донецк, 9 ноября. Боец Вооруженных сил Украины погиб при раскопке тайника с боеприпасами на юге Донбасса, еще один получил контузию. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

«На позициях ВСУ 8 ноября в районе села Пищевик во время оборудования позиций, боевики раскопали тайник из нескольких ящиков с боеприпасами, в которых находились патроны и выстрелы к РПГ», — рассказал представитель республики.

По словам Басурина, взрыв прогремел, когда бойцы попытались извлечь один из ящиков. Один боевик погиб от полученных ранений, другой был контужен.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее Басурин сообщил о другом несчастном случае в Донбассе. Двое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве легкового автомобиля. Машина подорвалась при наезде на взрывное устройство.