Bloomberg рассказало, почему российским миллиардерам некуда бежать

Москва, 9 ноября. Министерство юстиции Монако предъявило обвинение российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву в «коррупции и торговле влиянием». Рыболовлева освободили под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако.

Как сообщает Bloomberg, российские бизнесмены в текущей политической ситуации оказались заложниками между Россией и Западом. Многие из них избавились от большей части российских активов и инвестировали средства в зарубежные проекты, что казалось логичным в период антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин настаивает на том, чтобы миллиардеры инвестировали в российские проекты и действовали на благо страны. Однако не все, в том числе и Рыболовлев, готовы вернуть капитал в Россию.

Агентство сообщает, что в такой ситуации российским миллиардерам становится некуда бежать, ведь на Западе отношение к ним изменилось, а в Россию возвращаться готовы не все. Тем не менее российские власти готовы защищать граждан России, несмотря на их позицию. Так, дипмиссия РФ во Франции запросила информацию о задержании Рыболовлева.

Bloomberg пишет, что это «прозрачный намек» на то, что Москва готова помогать гражданам России, где бы они не хранили свои деньги. Таким образом РФ напоминает, что безопаснее все же жить дома.

Напомним, Рыболовлев был задержан во вторник утром. На его вилле был проведен обыск. Бизнесмен сам явился на допрос в полицию, после чего был временно задержан. Адвокаты Рыболовлева подтвердили информацию о задержании, отметив, что французские СМИ нарушили тайну следствия.