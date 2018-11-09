«Надо бить по слабому месту США»: эксперт предложил ответить на арест россиянина в Болгарии

В болгарском городе Варна по требованию властей США арестовали россиянина, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщил генеральный консул Российской Федерации в Варне Владимир Климанов.

Дипломат подчеркнул, что о случившемся представительству России по телефону рассказала жена задержанного. Климанов отметил, что Россия не получила официальную информацию об инциденте ни от болгарских, ни от американских коллег.

«Генеральное консульство предпримет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры», — цитирует ТАСС заявление консула.

По версии Вашингтона, россиянин якобы с сентября 2014 по конец 2016 года манипулировал рекламой в Сети. США обвинили Александра Ж. в том, что ущерб от его действий составляет порядка семи миллионов долларов.

На данный момент решается вопрос об экстрадиции мужчины в Соединенные Штаты. Примечательно, что он живет в Болгарии уже на протяжении восьми лет.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что США нарушают международное законодательство, задерживая граждан любых стран по своему усмотрению.

«Был ущерб, преступные намерения или нет — мы судить не можем, это сделают с другой стороны в современном информационном пространстве. Но, конечно, важным фактом является то, что США считают для себя возможным арестовывать любых граждан на территории любых стран, подрывают международное право, навязывая свое. США выступают в роли мирового провидца, хотя никто им не выдавал такое разрешение. Это не первый случай и, к сожалению, не последний подобного поведения Вашингтона», — пояснил собеседник агентства.

Политолог выразил сомнение, что в связи с данным инцидентом можно доверять американским властям, поскольку они уже неоднократно демонстрировали ангажированную позицию по другим вопросам.

Так, в качестве примера Марков назвал арест в июле россиянки Марии Бутиной, которую США обвинили «в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Минюсте и шпионаже».

«Нужно бороться с преступностью сотрудничая, а США отказываются это делать с Россией и другими странами. У нас нет возможности доверять правоохранительным органам и государственным институтам США, — подчеркнул эксперт. — Ярким подтверждением этого является арест Бутиной по надуманному предлогу. Кроме того, Вашингтон поддержал очевидно лживую версию Британии об отравлении Скрипалей. США замалчивают многочисленные военные преступления, которые совершаются национальными вооруженными силами вместе с союзниками в Сирии и властью на юго-востоке Украины».

Рассуждая о возможном ответе на действия Вашингтона, Марков предложил предпринять асимметричные меры.