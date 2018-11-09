Компании Сирии надеются представить свои товары на выставках в РФ

Шанхай, 9 ноября. Компании Сирии, принимающие участие в первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае, надеются стать участниками российских выставок и ярмарок, где смогут продемонстрировать свою продукцию и попытаться попасть на рынок РФ.

Директор дамасской компании Yassen Haidar, которая занимается производством сладостей, Абу Бадер Ясин Хайдар заявил о намерении в следующий раз приехать в Россию для участия в выставке и попытаться выйти на российский рынок. По его словам, такое желание обусловлено не бизнесом, а «из-за наших отношений».

«Мы бы очень хотели поблагодарить Россию, и российский народ, армию и правительство. У Сирии есть много лживых друзей, но только не Россия, мы очень ценим вашу поддержку, лояльное отношение и честность», — приводит РИА Новости слова главы компании.

Глава дамасской компании по производству лекарств и косметики из натуральных ингредиентов BioCham Раула аль-Адиб добавила, что в настоящий момент ее организация продвигается на китайский рынок, однако надеется, что сможет выйти и на российский рынок. Она отметила, что китайские организаторы выставки сделали сирийским компания скидку на участие. Глава BioCham рассчитывает, что российское правительство также сделает скидку, когда будет организовывать выставку.