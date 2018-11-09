«Лондон наш!»: в России отреагировали на британские билборды про Путина и Brexit

Лондон, 9 ноября. В Лондоне появились билборды, которые изображают подмигивающего президента России Владимира Путина и призывают британцев праздновать «красно-бело-голубой Bяexit». Военкор Александр Коц иронично оценил акцию, которую организовала группа активистов из Proud Bear.

Британцы обнаружили на улицах Лондона два вида билбордов. На первом изображен подмигивающий российский лидер с национальным триколором. На рекламной конструкции размещена надпись, которая предлагает отпраздновать выход Великобритании из Евросоюза — «отметить красно-бело-голубой Bяexit».

На втором варианте изображен бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в виде российского десантника.

«Спасибо тебе, Boяis», — гласит подпись к плакату.

Авторы этой инициативы объяснили, что специально заменили английскую «R» на русскую букву «Я». Представители Proud Bear пояснили, что таким образом намекают на «российский след» в том, что Лондон вместе с Великобританией покидает ЕС, иронизируя над голословными обвинениями в адрес Москвы со стороны некоторых английских политиков.

Личности активистов неизвестны. Сами Proud Bear называют себя «коллективом российских офицеров ГРУ».

«Группа надеется преодолеть недавнюю неоправданную негативную «славу» ГРУ, разместив рекламу, которая подчеркивает ее роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС», — приводит их слова «Царьград».

В России отреагировали на необычные британские билборды.

«Лондон наш!» — перефразировал уже известный слоган «Крым наш!» Коц.

Британские политики ранее высказывали обвинения в адрес России о том, что Москва якобы вмешалась в результаты референдума о выходе королевства из ЕС. Россия отвергла все обвинения, обратив внимание, что ей не было представлено ни единого доказательства. Кроме того, в Москве подчеркнули, что страна не вмешивается во внутреннюю политику других государств.