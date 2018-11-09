«Эти Скрипали кончились — несите новых»: политолог раскрыл смысл шпионского скандала в Австрии

Разразившийся в пятницу в Австрии шпионский скандал с очередными обвинениями против России уже привел к отмене визита в Москву главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. На ситуацию отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, упрекнувший Вену в «микрофонной дипломатии».

По мнению политолога Андрея Кошкина, новый шпионский скандал, на этот раз начавшийся из Австрии, — это попытка реанимировать затухающее так называемое «дело Скрипалей», которое Великобритания, а за ней и другие западные страны использовали для раздувания антироссийской истерии.

«Я вижу за раздуванием в Австрии нового шпионского скандала политическую ангажированность. Это продолжение кампании шпиономании, направленной против России и развязанной Лондоном в связи с так называемым «делом Скрипалей». Но то дело уже, похоже, выдохлось, вот коллективный Запад и действует по принципу: «Эти Скрипали кончились — несите новых», — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

На желании не дать утихнуть антироссийской истерии построены все новые и новые обвинения в адрес России, которые на этот раз раздаются из Австрии, раскрыл смысл очередного шпионского скандала Кошкин.

«Расследование еще только началось, никаких доказательств не предъявлено, но уже делаются политические выводы, звучат требования наказать Россию. И ее наказывают: отказ главы МИД Австрии от визита в Россию — это такая форма наказания. Это знак: дескать, Россия такая страшная и опасная, что с ней нужно быть чрезвычайно осторожными. Поэтому, как только в СМИ появилась информация о задержанном шпионе, госпожа Кнайсль демонстративно отказалась ехать в Москву, видимо, чтобы «не заразиться», — с иронией отметил эксперт.

По мнению политолога, такое поведение западных политиков абсолютно неконструктивно.

«Любые подобные скандалы только дестабилизируют международную ситуацию. Политики и дипломаты должны нести мир и согласие, а не сеять раздор, провоцируя противостояние между государствами», — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее газета Kronen Zeitung сообщила, что в Австрии задержан 70-летний экс-полковник вооруженных сил этой страны. Его подозревают в том, что последние двадцать лет он якобы вел шпионскую деятельность в интересах России.

«Дело Скрипалей» связано с предполагаемым отравлением в марте 2018 года в Солсбери (Великобритания) бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии Лондона, Скрипали стали жертвами умышленного отравления нервно-паралитическим газом «Новичок», произведенным в России. Британские правоохранители утверждают, что преступление якобы совершили российские граждане, являющиеся офицерами спецслужб. Москва все обвинения категорически отвергает и ставит под сомнение сам факт отравления.

«Дело Скрипалей» спровоцировало серьезный кризис в российско-британских отношениях и сопровождалось беспрецедентной антироссийской истерией в западных СМИ.