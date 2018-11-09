Дэвиду Швиммеру предложили сняться во «взрослой» версии сериала «Друзья»

Лос-Анджелес, 9 ноября. Актеру из популярного сериала «Друзья» Дэвиду Швиммеру предложили сняться в порно-версии.

Швиммер исполнил роль Росса Геллера в «Друзьях». Эту же роль ему предложили и в порно-версии сериала. В случае согласия известный сайт с фильмами для взрослых YouPorn заплатит актеру миллион долларов.

Предложение Швиммеру было представлено в виде открытого письма. Любопытно, что оно поступило только ему — других артистов YouPorn принять участие в порно-версии не зовет. Как передают зарубежные СМИ, авторы этого видео «с клубничкой» уже нашли актрису на роль Рейчел Грин, и это не Дженнифер Энистон, передает «Газета Кемерова».

Скорее всего, руководство портала понимает, что Швиммер не согласится сняться в порно-версии сериала, однако этот ход послужит отличной пиар-акцией, которая привлечет внимание к сайту.