Сирия сегодня: у Пальмиры освободили захваченных боевиками ИГИЛ мирных жителей

Сирия, 9 ноября. В районе Пальмиры были освобождены мирные жители, ранее захваченные боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). В министерстве обороны отчитались о ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). Американский эксперт признал, что российские военные получили ценный опыт в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Освобождение из плена

Сирийские и российские военные в ходе спецоперации в районе Пальмиры освободили 19 мирных жителей, которых боевики «Исламского государства» удерживали в плену более трех месяцев. Об этом говорится в официальном сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

«8 ноября в ходе тщательно подготовленной специальной операции, проведенной сирийскими военными при непосредственном руководстве российских офицеров Центра примирения враждующих сторон в Сирии, в районе населенного пункта Хумейме к востоку от Пальмиры были освобождены 19 мирных жителей — заложников, находящихся в плену у террористов ИГИЛ1 более трех месяцев», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что военные САР и РФ освободили 15 детей и четырех женщин народности друзов, которые были взяты в заложники террористами «Исламского государства» в провинции Эс-Сувейда в июле 2018 года. Освобожденные дети и женщины получили всю необходимую помощь для скорейшего возвращения к мирной жизни.

Ситуация в САР

Россией в рамках работы комиссии по перемирию в САР за прошедшие сутки было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Турция, в свою очередь, не зафиксировала ни одного. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях Алеппо. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В течение прошедших суток российские военные провели две гуманитарные акции. В населенном пункте Адра (провинция Дамаск) и одном населенном пункте провинции Хомс было выдано 450 продовольственных наборов.

Сирийский опыт

Как пишет американский эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, российские военные получили ценный опыт в САР. Его слова приводит National Interest.

По мнению американского эксперта, кампания в Сирии дала российским военным огромный военный опыт и технологические инновации. Так, по его оценке, над территорией САР было задействовано примерно две трети тактических авиационных средств России. Кроме того, он подчеркнул, что все слои российской «оборонки» от рядовых до высших офицерских чинов получили ценные знания о современных методах боевых действий и разработали новые идеи, которые можно будет использовать в случае новых вооруженных конфликтов.

1 Организация запрещена на территории РФ.