Путин и Назарбаев пообщались с казахстанскими школьниками, которые создают роботов

Петропавловск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомились с учебно-игровой зоной дворца школьников в Петропавловске, где проходит XV форум межрегионального сотрудничества двух стран.

Путин и Назарбаев пообщались с юными представителями детско-юношеских технопарков и интеллектуальных клубов Казахстана, а также ознакомились с дронами и роботами, разработкой которых занимаются дети.

«К примеру, этот робот в будущем будет способен перевозить грузы различного уровня опасности без помощи человека. Благодаря этому мы сможем сохранить жизни многих людей на заводах», — рассказала школьница Путину и Назарбаеву о роботе-погрузчике.

Кроме того, казахские школьники рассказали президентам о результатах своих исследований в области химии, биологии и ботаники.