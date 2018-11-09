Не признак ухудшения отношений: Слуцкий отреагировал на отмену визита Кнайсль в РФ

Москва, 9 ноября. Отмену визита главы МИД Австрии Карин Кнайсль в Россию не стоит рассматривать как признак ухудшения отношений между странами, речь идет скорее о переносе поездки, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В своем Telegram-канале политик отметил, что давно знаком с Кнайсль, которая, по его мнению, является профессионалом высочайшей квалификации. При этом Слуцкий подчеркнул, что на иностранного министра оказывается беспрецедентное давление, в частности после того, как Австрия заняла пост председателя Европейского союза.

В связи с этим, отметил глава комитета Госдумы, стоит говорить скорее не об отмене, а о переносе визита.

«Карин Кнайсль — одна из немногих европейских политиков, кто в полной мере осознает необходимость диалога с Россией», — обратил внимание он.

Слуцкий напомнил, что спикер Национального совета парламента Австрии Вольфганг Соботка должен нанести визит в российскую столицу в середине декабря. Отмена визита Кнайсль не должна повлиять на его решение посетить Россию, считает политик.

Напомним, ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что бывший полковник австрийских вооруженных сил задержан по подозрению в ведении разведывательной деятельности в пользу России. В СМИ заявили, что шпион якобы «работал» на Москву на протяжении 20 лет. Впоследствии канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о решении Кнайсль отказаться от визита в Россию.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко с иронией отреагировал на попытки реанимировать «шпионское дело» против России, но уже на новой — австрийской почве.