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Директора оздоровительного лагеря под Иваново заподозрили в создании «детского карцера»

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Директора оздоровительного лагеря под Иваново заподозрили в создании «детского карцера»

Иваново, 9 ноября. Правоохранительные органы РФ проводят расследование в отношении директора  оздоровительного лагеря в Ивановской области, которая подозревается в истязании детей.

По версии следствия, летом 2018 года женщина организовала настоящий карцер для непослушных детей, запирая их в комнате без окон, пишет «Свободная пресса».

«Отдыхающие» были вынуждены проводить взаперти от нескольких часов до суток, при этом выпускали их только для приема пищи и справления нужды.

Директора лагеря уже задержали, в настоящее время следователи проверяют данную информацию, сообщает «Царьград».

Ранее сообщалось о том, что сотрудники челябинского детсада № 472 воровали еду у детей и «забывали» положить продукты. Кроме того, повара использовали плесневелые продукты для приготовления детской еды.

Автор: Антон Соколов
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