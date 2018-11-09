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Главред «Медузы» ушел в отставку после обвинений в харассменте

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Главред «Медузы» ушел в отставку после обвинений в харассменте

Рига, 9 ноября. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков объявил о своей отставке. Об этом сообщает сайт издания.

Ранее совет директоров принял решение, что Колпаков продолжит возглавлять редакцию, однако позже он сам принял решение об уходе.

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил Иван Колпаков.

Его уход с поста главреда связан со скандалом, разгоревшимся после заявления супруги одного из сотрудников «Медузы» о харассменте со стороны Колпакова. Информация была размещена на официальной странице издания в Facebook.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова. Ранее она занимала пост управляющего редактора «Медузы».

Автор: Регина Пак
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