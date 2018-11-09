Первое резюме на должность цифрового куратора появилось в Сети

Москва, 9 ноября. В пятницу на портале Superjob было размещено первое резюме соискателя на должность цифрового куратора.

Согласно анкете, соискатель окончил Московский государственный технический университет и является специалистом-инженером в области радиотехники.

Ранее Минтруд анонсировал появление в России новой профессии — цифровой куратор. Ведомство уже утвердило разработанный профессиональный стандарт для специалистов. Цифровой куратор будет учить людей пожилого возраста пользоваться электронными ресурсами, в частности, оплачивать услуги и делать покупки в Сети и вести электронный документооборот.

В Минтруде отметили, что новая профессия поможет повысить уровень цифровой грамотности в России, а также будет способствовать развитию цифровой экономики в РФ.