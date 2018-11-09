Украина — субпродукт для мясорубки войны: Бородай о выборах в ДНР и крахе Киева

Киев требует отменить выборы в республиках Донбасса, заранее не признавая их как якобы идущих вразрез с минскими соглашениями. С этим согласны некоторые критики политики России и ее поддержки ДНР и ЛНР в Москве.

О предстоящем волеизъявлении в Донбассе, о кандидатах и оппозиции, о грядущих выборах на Украине и перспективах этого образования в беседе с военкором Федерального агентства новостей рассказал глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.

Донбасс нуждается в переменах

— Александр Юрьевич, как критика выборов в Донбассе со стороны Киева и вечно недовольных московских оппозиционеров отражается на ситуации в ЛДНР?

— Перед выборами существенных изменений ситуация в Донбассе не претерпела. Да, оппозиционные вопли раздавались с разных сторон: в унисон со стороны «возмущенной» Украины и «эмигрантской» тусовки, которая скопилась в основном в Москве.

— Кто и чем, собственно, возмущен?

— Негодование по поводу демократии в Донбассе выразил даже Игорь Гиркин (Стрелков). Я хохотал, когда узнал, потому что слышать из его уст крики о том, будто Донбассу не хватает демократии, — это что-то. Он был яростный критик демократических процедур и выборов вообще — и вдруг кричит о нехватке демократии.

— Вы не разделяете эту точку зрения?

— Не знаю, хватает ли демократии Донбассу или нет, но лично я никогда не был сторонником демократической системы правления. Я считаю, что современная демократия, в какой бы стране она ни была, является всего лишь способом манипулирования массами.

— В Донецке, по-моему, с основным кандидатом определились заранее.

— В данном случае ситуация развивается так, что в Донецкой народной неспублике будет выбран Денис Пушилин, а в Луганской народной неспублике выборы также пройдут по абсолютно понятному сценарию. Вот и все.

— Несколько необычно слышать такие слова.

— В этом есть что-то страшное? Нет. Весь вопрос в том, как будет вести себя Денис Пушилин после того, как станет главой ДНР. И еще очень важный вопрос: какая у него будет команда в части технической. Потому что Донбасс нуждается в существенных внутренних переменах, в частности в области экономики. Я надеюсь, что эти перемены произойдут при участии команды профессионалов.

— Пушилин сам сформирует эту команду или ему помогут?

— Думаю, что найдутся силы, которые ему в этом помогут. И тогда, возможно, новая команда сумеет сделать для Донбасса немало положительного. Так это или нет, я, конечно, предсказать не могу, но весьма на это надеюсь.

— Исполняющим обязанности главы Совета министров ДНР назначен Александр Ананченко. Для Донецка это принципиально новая ситуация, поскольку погибший Александр Захарченко возглавлял и правительство республики…

— Он совмещал посты, был целиком главой исполнительной власти. Я тоже был премьер-министром, возглавляя исполнительную власть. В воюющей республике иначе сложно. Сейчас на фронтах — относительное затишье, и принято другое решение: видимо, будет премьер, который станет отвечать за экономическое развитие республики.

Уйти от минусов прежней системы

— Как вы оцениваете это решение?

— Считаю, что в данном случае это весьма позитивное изменение.

— Какие вопросы новому правительству ДНР нужно решить в первую очередь?

— Была система, которая сформирована при Захарченко. Всегда на слуху есть имена Захарченко и Тимофеева-«Ташкента». Кстати, у этой системы были даже достоинства, поэтому однозначно клясть ее и говорить, что она была плохая, нельзя. И Александр Захарченко, и Александр Тимофеев, и работавшие при них разного рода технологи, в частности из России, как тот же Казаков, кое-что для республики делали. Но не всегда хорошо и не всегда удачно. Были и существенные минусы. Уйти от этих минусов крайне необходимо при новой власти ДНР.

— Что вы имеете в виду?

— Один из существенных минусов — это, безусловно, давление на тех, кого в ДНР можно назвать бизнесменами, предпринимателями. Речь идет о свободе частной инициативы, которая направлена, прежде всего, на укрепление экономических взаимоотношений с Российской Федерацией. Ее возможности должны быть существенно расширены. Мне представляется, что давление на бизнес должно быть снято. Оно, наверное, было слишком велико. Но я не хочу очень сильно вдаваться в экономические оценки: чтобы реально разбираться в этой ситуации, надо ее видеть изнутри.

— Факты, поступающие из Донецка по поводу наездов на бизнес, носили, мягко говоря, вопиющий характер.

— Здесь важно отделить реальность от домыслов. То, что недовольные ситуацией всего будут, это очевидно. Они были. Многие приезжали в Москву и искали любые свободные уши, чтобы рассказать о том, как плохо и страшно живется в ДНР, как зажимают бизнес и как там все ужасно. Но не надо думать, что все люди, которые оттуда приезжали и рассказывали ужасные подробности, всегда были во всем правы или сами вели свои дела абсолютно чисто и в рамках закона. Зачастую, когда начинаешь разбираться в конкретных ситуациях, это бывает не совсем так.

— Возвращаясь к политике, согласны ли вы с тем, что оппозицию в ДНР прижали?

— Есть оппозиция, которая громко кричит. А кто-то не кричит, на самом деле. В последнее время очень мало видно и слышно Александра Ходаковского. Он, видимо, решил не противопоставлять себя той ситуации, которая сейчас складывается в Донецке.

— Не слышно и бывшего главу Народного совета Андрея Пургина.

— Да, Андрея Евгеньевича мало заметно. Я считаю его достойным человеком и настоящим патриотом Донбасса, которого я лично чрезвычайно уважаю. Он был в оппозиции к Александру Захарченко, что, кстати, очень обидно. Мне жалко, что в течение последних лет эти люди находились в плохих взаимоотношениях, фактически противостояли друг другу.

— А что теперь?

— Я не знаю, как сложится ситуация сейчас, но в любом случае Андрею Евгеньевичу я желаю максимального успеха. Он не баллотируется на выборах, и это тоже понятно почему. Тем не менее, я надеюсь, что он еще принесет немало пользы своей малой Родине — Донбассу. Это один из тех людей, которые понимают, что такое общерусский патриотизм. При этом Пургин горячо любит свою малую Родину — конкретно Донецк, Донбасс в целом.

— Как получилось, что Пургина лишили возможности получить паспорт гражданина ДНР?

— На мой взгляд, это вопиющая несправедливость. Между прочим, я разговаривал об этом в свои последние визиты в Донецк со многими представителями властных структур, включая Захарченко, и намекал на то, что это неправильная ситуация. Я надеюсь, что Андрей Евгеньевич в скором времени обретет документы гражданина ДНР.

Азбука марионеток

— На Украине Юлия Тимошенко ведет активную выборную кампанию. В отношении Донбасса ее термины мало чем отличаются от риторики Петра Порошенко…

— Да, «забрать», «вернуть», «оккупация Донбасса и Крыма» и прочее. А украинские политики ничего другого говорить не могут, потому что вся украинская политика следует в курсе Запада, а точнее, Соединенных Штатов Америки. Они по кальке повторяют одну и ту же азбуку. И будут повторять дальше.

— А если Тимошенко победит на выборах?

— Если вдруг к власти на Украине в ходе выборов придет Юлия Тимошенко, то никак не следует надеяться на то, что она будет более пророссийским главой так называемого киевского государства, чем Порошенко. Рассчитывать на это нельзя. Они все марионетки. Любой человек, пришедший к власти в Киеве, окажется марионеткой США, пока нынешняя конструкция на Украине сохраняется.

— При этом в Киеве уже четыре с лишним года вопят о том, что русские оккупировали Донбасс…

— Это не Донбасс оккупирован русскими. На Донбассе русские просто живут и жили испокон веков. А вот Украина сейчас оккупирована Соединенными Штатами.

— Напрямую же это не демонстрируется?

— Эта оккупация внешне носит «мягкий» характер. Да, пока там нет американских частей и подразделений… Хотя на самом деле есть — инструктора и наемники, которые, с официальной точки зрения, помогают укреплять украинскую армию. А в реальности имеет место стандартная оккупация, которая никаких плюсов, кроме минусов, народу, который живет на Украине, не приносит. И неважно, кем эти люди себя идентифицируют: русскими, малороссами или украинцами. Их можно называть как угодно, но они — в оккупации, со всеми вытекающими последствиями.

— Во что, в таком случае, превращена Украина?

— Это даже не колония. Никто не собирается нынешнюю Украину развивать. Ее используют исключительно как оружие против России. Все, точка. Больше никакой функции у этой территории и населения нынешней Украины, оставшейся под властью Киева, нет. Это всего лишь мясо, точнее субпродукт, которое, в случае обострения политической ситуации, затолкают в большую мясорубку войны. А если большой мясорубки пока не предвидится, то, по крайней мере, вся эта ситуация будет создавать напряжение на наших границах.

— Так чего же нам ждать от выборов на Киеве?

— Если честно, мало интересуюсь перспективой украинских выборов. Кривая их куда-то вывезет. Стратегически Украина продолжает идти, пусть и медленными шагами, к своей окончательной деструкции. Я уж не говорю о том, что она несостоятельна экономически и искусственно сберегается кредитами от окончательного финансового краха. Дефолт пока не объявлен, но в реальности уже произошел — они не в состоянии расплачиваться по обязательствам, которые на себя взяли. Они загнаны в долговую кабалу, из которой не выберутся никогда, если ситуация принципиально не изменится.

— Что тогда ждет население Украины, страшно даже предположить…

— Деградация и фактическое вымирание. Население обречено не на путь цивилизационного роста, а на то, чтобы уничтожаться, удаляться и разбегаться. Все активные элементы на Украине должны, так или иначе, структурироваться в западное общество. Эти элементы просто с Украины бегут: меньшая часть — в Россию, остальные — на Запад. Там эти люди занимают, мягко выражаясь, не самое высокое социальное положение, но, по крайней мере, хотя бы могут выжить. А на Украине жизни нет: там доживают, несмотря на то, что в Киеве открыты рестораны. Хорошо живет лишь немногочисленный класс тех, кто снимает сливки с этой огромной территории.