Бесится от бессилия: в МИД ЛНР отреагировали на угрозы Турчинова в адрес жителей Донбасса

Глава Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пригрозил уголовной ответственностью гражданам Донецкой и Луганской народных республик, которые будут заниматься организацией выборов. По его мнению, грядущие электоральные процессы «нарушают» украинское законодательство.

«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборов, они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», — заявил глава СНБО.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября. Москва неоднократно подчеркивала, что они не противоречат минским соглашениям.

И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал угрозы Турчинова в адрес жителей Донбасса.

«Это слепая злоба. Человек бесится от бессилия, он ничего не может сделать, не может повлиять на события в Донбассе. Мало того, он является инициатором войны в Донбассе. И сейчас не может смириться с тем, что у нас здесь мирная жизнь и пройдут выборы. Брызжет ядом», — отметил Владислав Дейнего.

Напомним ДНР и ЛНР объявили о своей независимости после кровавого антиконституционного государственного переворота на Украине. Жители Донбасса не признали результатов Майдана, тогда Киев ввел режим так называемой АТО. 30 апреля 2018 года Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции и начале в регионе Операции объединенных сил. В Донбассе продолжают гибнуть люди, только по официальным данным ООН, гражданская война унесла жизни более чем 10 тысяч человек.

Стороны неоднократно пытались мирно урегулировать конфликт и с сентября 2014 года приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства, что делает выполнение «Минска» невозможным.