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Двое украинских военных погибли при подрыве автомобиля в Донбассе

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Двое украинских военных погибли при подрыве автомобиля в Донбассе

Донбасс, 9 ноября. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли при подрыве легкового автомобиля в Донбассе, о чем сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замначальника Управления Народной милиции Эдуарда Басурина.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в двух километрах от позиций 128-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Старогнатовка в окрестностях Волновахи. В легковом автомобиле находились двое украинских военных. Машина подорвалась при наезде на взрывное устройство. Оба бойца погибли на месте.

Напомним, 4 ноября произошло похожее ЧП. В районе Коминтерново группа десантников из 79-й бригады ВСУ подорвалась на мине, установленной их сослуживцами. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения.

Автор: Тимур Румянцев
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