Брюссель недоволен ходом реформ на Украине

Киев, 9 ноября. Евросоюз не удовлетворен ходом проведения реформ на Украине в судебной сфере, а также в борьбе с коррупцией. Об этом сказано в отчете Еврокомиссии по реализации Соглашения об ассоциации Украины.

«Украина добилась важного прогресса в своих реформах, однако многое еще предстоит сделать, особенно в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией», — говорится в отчете.

Напомним, Брюссель поставил Украине условия, как кандидату на вхождение в Евросоюз. Для того, чтобы стать членом ЕС, Киев должен соблюдать основные требования демократии — обеспечить свободу слова, разделение властей, верховенство права и другие. Однако украинские власти нарушают условия Соглашения. Так, Киев проводит открытую политику, направленную на ограничение свободы слова.