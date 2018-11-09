СБУ планирует провокации с потоплением иностранных кораблей в Азове — ДНР

Донецк, 9 ноября. Руководство Службы безопасности Украины готовится провести в Азовском море масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей. О планах Киева сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности, и на этом фоне – попытки вооруженного вторжения с моря на территорию республики», — рассказал Басурин.

При этом он подчеркнул, что спецслужбы Киева рассматривают варианты «вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного». По данным Басурина, провокации запланированы на первую половину 2019 года.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек. Украинская сторона, по сводкам из зоны боевых действий, практически регулярно нарушает режим прекращения огня.

Ситуация в Азовском море ухудшилась после того, как украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд», пишет «Газета.ru». Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной.