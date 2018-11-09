Сирия при поддержке РФ вызволила друзских заложников из плена ИГИЛ: репортаж ФАН после освобождения

Сирийские правительственные войска при поддержке российских военных советников освободили из плена террористов «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) пятнадцать детей и четырех женщин. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось снять репортаж с места событий.

Заложники были захвачены боевиками ИГИЛ 25 июля во время нападения на друзские села в провинции Эс-Сувейда. Террористы пытались использовать женщин и детей, чтобы сорвать наступление правительственной армии на силы присягнувшей ИГИЛ группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» в Юго-западной Сирии. Террористы шантажировали официальный Дамаск с помощью заложников и позднее, когда пытались выйти из окружения в районе плато Ас-Сафа в пустыне к востоку от провинции Эс-Сувейда.

Как сообщали источники, похищенных женщин и детей содержали в лагере «Рукбан», расположенном на оккупированной американцами территории вокруг их военной базы «Ат-Танф».

Оттуда, по всей видимости, террористы и перевезли заложников в населенный пункт Хумейме (Хамима), расположенный на стыке провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в пустыне Бадия, не встретив абсолютно никакого сопротивления со стороны американских военных. Более того, как неоднократно заявляли в Минобороны РФ, именно деятельность американских военнослужащих в «Ат-Танфе» позволяла боевика «Исламского государства» совершать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора, а также устраивать теракты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Дамаск.

Пятнадцать детей и четыре женщины более трех месяцев удерживались боевиками в заложниках, и вчера сирийские военные под руководством российских офицеров из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) провели операцию, в к ходе которой пленные были освобождены, а террористы ликвидированы.

На кадрах, снятых корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлены первые минуты после освобождения. Люди скандируют лозунги в поддержку президента Сирии Башара Асада и благодарят бога за то, что женщины и дети живы и теперь находятся в безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.