Технические характеристики нового «Яндекс.Телефона» обнародованы в Сети

Москва, 9 ноября. В Сети появились технические характеристики смартфона российской компании «Яндекс». Информация о «Яндекс.Телефоне» и фотография его коробки были обнародованы аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным.

По данным аналитика, смартфон будет иметь четыре гигабайта оперативной памяти, а также 64 Гб встроенной. Телефон оснащен восьмиядерным процессором и дисплеем 5,65 дюйма с разрешением Full HD. Кроме того, смартфон будет иметь модуль NFC, который необходим для осуществления бесконтактных платежей.

А я уже волноваться начал и переживать. Вот только цена сильно смущает. Не полетит никак. Впрочем как и "успешная" колонка pic.twitter.com/YKJxtdxnwA — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) 9 ноября 2018 г.

Ориентировочная стоимость «Яндекс.Телефона» будет составлять порядка 25 тысяч рублей. Смартфон будет производиться в Китае.