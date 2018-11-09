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Технические характеристики нового «Яндекс.Телефона» обнародованы в Сети

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Технические характеристики нового «Яндекс.Телефона» обнародованы в Сети

Москва, 9 ноября. В Сети появились технические характеристики смартфона российской компании «Яндекс». Информация о «Яндекс.Телефоне» и фотография его коробки были обнародованы аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным.

По данным аналитика, смартфон будет иметь четыре гигабайта оперативной памяти, а также 64 Гб встроенной. Телефон оснащен восьмиядерным процессором и дисплеем 5,65 дюйма с разрешением Full HD. Кроме того, смартфон будет иметь модуль NFC, который необходим для осуществления бесконтактных платежей.

Ориентировочная стоимость «Яндекс.Телефона» будет составлять порядка 25 тысяч рублей. Смартфон будет производиться в Китае.

Автор: Артем Никулин
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