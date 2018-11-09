Стало известно, кто из россиян больше всего доволен своей профессией

Москва, 9 ноября. Исследователи узнали у россиян, кто из них больше всего доволен выбором своей профессии и не стал бы ничего менять, если бы у них была такая возможность.

Респондентам задавали вопрос: «Если бы вы могли выбирать профессию снова, вы бы опять выбрали вашу специальность?».

Выяснилось, что самими довольными своими профессиями оказались архитекторы, тренеры и программисты.

Так, 81% архитекторов сообщили, что снова бы выбрали свою профессию. Среди программистов, тех кто не стал бы менять свою профессию оказалось 78%.

Как сообщает ТАСС, четыре года назад во время аналогичного опроса первые три строчки занимали те же самые профессии.

Также довольными своей профессией остались 77% психологов, 73% сметчиков и врачей, и 70% парикмахеров и дизайнеров.

Среди тех, кто не променял свою работу ни на что другое, также были учителя, аналитики, повара, переводчики, экономисты, журналисты, технологи и бухгалтера.

Опрос проводил портал Superjob с 20 октября по 6 ноября во всех регионах России. Всего в опросе принимали участие 7 000 человек.