Ватикан, 9 ноября. Папа Римский Франциск призвал к миру на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ираке и в Сирии. Об этом он заявил в пятницу на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви Востока Маром Гиваргисом III.

Франциск напомнил, что жители региона вынуждены переносить огромные страдания, они становятся жертвами насилия, зачастую им приходится покидать свои дома.

«За окончание такой боли позже мы будем вместе молиться, прося у Господа дара мира для Ближнего Востока, прежде всего, для Ирака и Сирии», — подчеркнул Папа Римский.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в САР были разбиты при содействии российских войск. На данный момент в стране продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Наиболее остро стоит вопрос политического урегулирования в Сирии. Дамаск готов к возвращению в страну граждан, которые ранее были вынуждены бежать из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.