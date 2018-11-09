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Молдавия может провести с НАТО совместные учения

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Молдавия может провести с НАТО совместные учения

Москва, 9 ноября. Молдавия может провести с НАТО совместные военные учения. Соответствующую возможность Кишинев в настоящее время обсуждает с Североатлантическим альянсом, сообщил в пятницу глава Минобороны страны Евгений Стурза.

«Мы обсуждаем с коллегами из Североатлантического альянса возможность провести совместные учения на территории Молдавии», — сказал он в эфире телеканала Publika TV.

Министр добавил, что Молдавия не проводила подобного рода учения с 2004 года. По его словам, совместные с НАТО учения должны стать для страны «значимым шагом». Как предположил Стурза, местом их проведения может стать учебный центр на полигоне Бульбоака.

Молдавия может провести с НАТО совместные учения

Согласно молдавской конституции, страна обладает нейтральным статусом. В блок НАТО Молдавия не входит, но сотрудничает с альянсом по индивидуальному плану партнерства с 1994 года. При этом президент Молдавии Игорь Додон выступает против плотного сотрудничества страны с НАТО. Он неоднократно призывал международное сообщество признать нейтралитет государства.

Ранее сообщалось, что НАТО пришлось оплатить участие Украины в учениях Trident Juncture — 2018, которые 25 октября стартовали в Норвегии.

Автор: Василий Котов
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