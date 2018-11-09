США вооружат украинскую полицию бензопилами
Вашингтон, 9 ноября. Бюро по международной антинаркотической и правоохранительной деятельности, которое входит в состав Госдепартамента США, проводит конкурс на закупку специальной экипировки для украинских силовиков.
Речь идет о спецподразделениях КОРД, ТОР, о пограничниках и о бойцах спецназа Национального антикоррупционного бюро Украины. Помимо покупки комплектов униформ заказ предполагает приобретение снаряжения для взлома дверей — ломы, гидравлические инструменты и бензопилы с алмазным диском.
«Национальная полиция и Государственная пограничная служба нуждаются в помощи с закупкой дополнительных комплектов униформы, снаряжения и оборудования для своих сотрудников в рамках общегосударственной модернизации», — цитирует документ RT.
Предполагается, что вся эта экипировка будет доставлена на Украину в течение 60 дней после подписания контракта.