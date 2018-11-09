«Вместо яблок выплаты по кредиту»: задачи в школьных учебниках в РФ приблизят к жизни

Москва, 9 ноября. Министерство просвещения может модернизировать школьные задания, приблизив их к реальной жизни. Как пишет газета «Известия», поправки в школьные пособия внесут уже в 2019 году.

В следующем учебном году специалисты намерены протестировать детей на «функциональную грамотность» — умение применять полученные знания на практике. Сторонники реформы из Российской академии образования объяснили, что школьники будут в будущем считать вместо яблок выплаты по кредиту. Кроме того, на уроках обществознания, к примеру, детям придется писать эссе о проблеме толерантности к мигрантам, а на химии изучать, почему поднимается тесто.

Ожидается, что изменения в учебники внесут до 2024 года. Российская академия образования уже направила в Минпросвещения свои предложения по достижению задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в майских указах – вхождению в число десяти ведущих государств мира по качеству школьного образования.