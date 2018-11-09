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Изнасилованная полицейскими в Уфе дознавательница отказалась пройти полиграф

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Изнасилованная полицейскими в Уфе дознавательница отказалась пройти полиграф

Уфа, 9 ноября. Девушка-дознаватель из Башкирии, заявившая полиции, что стала жертвой группового изнасилования, отказалась пройти полиграф.

Бывший сотрудник полиции Павел Яромчук, обвиняемый в деле об изнасиловании, просит проверить коллегу на полиграфе. Адвокат фигуранта дела Валерия Посохова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что потерпевшая отказалась пройти проверку на детекторе лжи.

Изнасилованная полицейскими в Уфе дознавательница отказалась пройти полиграф

Напомним, в ночь на 30 октября девушку-дознавателя изнасиловали коллеги — начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павел Яромчук, начальник отдела МВД РФ по Уфимскому району Эдуард Матвеев и начальник отдела МВД РФ по Кармаскалинскому району Салават Галиев. После проверки сотрудников полиции уволили из органов. По версии следствия, мужчины надругались над девушкой после совместного распития спиртных напитков. На прошлой неделе суд отправил обвиняемых под арест до конца года.

Автор: Дарья Смолина
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