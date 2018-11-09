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Адвокат экс-супруги Цеповяза рассказал, когда состоится ее встреча с прокурорами

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Адвокат экс-супруги Цеповяза рассказал, когда состоится ее встреча с прокурорами

Краснодар, 9 ноября. Бывшая супруга осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза, вероятно, на следующей неделе даст показания по скандальным фото экс-супруга в тюрьме, заявил ее адвокат Эдуард Чургулия.

Ранее Чургулия сообщил, что бывшую супругу Цеповзяла пригласили на опрос по требованию региональной прокуратуры. Встреча связана со скандальными фотографиями заключенного, где он в тюремной робе ест красную икру, крабов, шашлык.

«Дату не согласовали еще, — приводит слова ее адвоката РИА Новости. — Насколько я понимаю, это будет следующая неделя. Поедем, будет давать объяснения».

Адвокат экс-супруги Цеповяза рассказал, когда состоится ее встреча с прокурорами

Ране сам Цеповяз заявил, что супруга хотела использовать эти фотографии против него, чтобы повлиять на суд. Бывшие супруги в настоящее время делят имущество.

Автор: Катерина Иванова
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