Адвокат экс-супруги Цеповяза рассказал, когда состоится ее встреча с прокурорами

Краснодар, 9 ноября. Бывшая супруга осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза, вероятно, на следующей неделе даст показания по скандальным фото экс-супруга в тюрьме, заявил ее адвокат Эдуард Чургулия.

Ранее Чургулия сообщил, что бывшую супругу Цеповзяла пригласили на опрос по требованию региональной прокуратуры. Встреча связана со скандальными фотографиями заключенного, где он в тюремной робе ест красную икру, крабов, шашлык.

«Дату не согласовали еще, — приводит слова ее адвоката РИА Новости. — Насколько я понимаю, это будет следующая неделя. Поедем, будет давать объяснения».

Ране сам Цеповяз заявил, что супруга хотела использовать эти фотографии против него, чтобы повлиять на суд. Бывшие супруги в настоящее время делят имущество.