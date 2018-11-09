Германия намерена увеличить оборонный бюджет в 2019 году

Берлин, 9 ноября. Комитет бундестага по бюджету во время заключительного заседания утвердил проект федерального бюджета на следующий год, согласно которому предполагается увеличение расходов государства на оборону на 12%.

Так, комитет планирует увеличить расходы на гораздо большую сумму, чем было запланировано ранее, передает издание Spiegel. Если в 2018 году в бюджете закладывалось на данную статью 38,5 миллиарда евро, то теперь речь идет о 43,2 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя расходы на закупку морских судов и транспортных вертолетов.

Кроме того, запланировано увеличение расходов на помощь развивающимся странам и социальную сферу. В целом, проект бюджета Германии на 2019 год предусматривает расходы на 356,4 миллиарда евро, что почти на 13 миллиардов больше, чем в текущем году. Обсуждение бюджета бундестагом продолжится во второй половине ноября.

Напомним, власти Германии ранее заявили о намерении довести расходы на оборону до 2% ВВП в течение нескольких лет. Однако немецкие депутаты выступили против резкого увеличения военного бюджета. Его повышение связано с планами НАТО, согласно которым все члены альянса к 2024 году должны тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. Однако депутаты бундестага отметили, что правительство может не достичь этих показателей к сроку.

Ранее стало известно и о планах властей Великобритании, которые также намерены выделить дополнительные средства на оборону страны в 2018-2019 финансовом году.