США придется играть в догонялки: Пентагон оказался беззащитен перед российским гиперзвуком

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Андрея Акулова Russia Deploys Its Avangard Glide Vehicle – the Unmatched Leader in Hypersonic Technology («Россия выводит на поле «Авангард»: среди гиперзвуковых технологий ему нет равных»), размещенной на портале StrategicCulture.org.

Телеканал CNBC сообщил 12 октября, что при разработке своего гиперзвукового оружия Россия столкнулась с проблемой, потому что тогда страна не могла найти источник для крайне необходимых компонентов углеродного волокна. Информационное агентство заявило, что Пентагон вообще сомневается в существовании гиперзвукового ракетного комплекса HGV, больше известного в России как «Авангард». Кажется, кругом одни скептики. Некоторые считают, что новое супероружие России — «виртуальная реальность», другие говорят — это «в основном пустая шумиха».

В марте издание The National Interest процитировало Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа и уважаемого эксперта, который заверил, что к 2019 году Россия не сможет вывести на поле свое сверхскоростное оружие. Однако выходит, что недоверчивые скептики ошибались.

Гиперзвуковая система «Авангард» — один из новых видов супероружия, о которых президент [РФ Владимир] Путин упомянул в марте в Послании Федеральному Собранию. Согласно последним сообщениям российских СМИ, «Авангард» был запущен в производство летом прошлого года и к концу 2019 года будет принят на вооружение 13-м подразделением ракетных войск стратегического назначения. К концу 2019 года гиперзвуковая система будет развернута вблизи города Ясный, расположенного на Южном Урале в 502 километрах к юго-востоку от Оренбурга.

Обычно для обеспечения боеготовности полка требуется две установки, но в случае с «Авангардом» это число будет увеличено до шести. Ожидается, что к 2027 году по меньшей мере два полка будут оснащены шестью системами «Авангард» каждый. Согласно государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы, гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» будут оснащены двенадцатью ракетами УР-100УТТХ (по классификации НАТО: Стилет СС-19). Развертывание «Авангарда» может начаться без дополнительных летных испытаний. В дальнейшем ракетный комплекс РС-28 «Сармат» мог бы использоваться для доставки «Авангарда», потенциально несущего одну массивную термоядерную боеголовку с мощностью, превышающей две мегатонны.

Боевая часть ракеты может развивать скорость более 20 Махов, что соответствует примерно 15 300 миль в час (четыре мили в секунду). Даже при запуске с территории России «Авангард» может достичь Вашингтона за 15 минут. Ракету невозможно перехватить, так как она движется в облаке плазмы — «как метеорит». Благодаря термостойкому титановому корпусу оружие способно выдержать высокую температуру на заключительном этапе траектории. При этом температура на поверхности изделия в полете достигает 1600-2000° по Цельсию.

Траекторию предсказать невозможно. В теории «Авангард», установленный на 200-тонном «Сармате», можно вывести на нужную орбиту на высоте 100 км от Земли с помощью ракеты-носителя. Затем ракета достигнет цели со скоростью 20 Махов (5-7 км/с), маневрируя с помощью стабилизаторов. Ракета может неожиданно менять свой курс. Ее подпись существенно отличается от подписей традиционных межконтинентальных баллистических ракет, а передовые системы защиты повышают способность обходить зоны действия систем противоракетной обороны.

«Авангард» — первая в мире гиперзвуковая система, которую запустили в производство. Кроме того, это единственный представитель такого вида вооружения, который способен лететь на большой высоте в плотных слоях атмосферы, маневрируя при этом по курсу и высоте. По словам главы Стратегического командования (структура Пентагона. — Прим. ФАН) США генерала Джона Хайтена, «у нас нет никакой защиты, которая могла бы воспрепятствовать применению такого оружия против нас».

Серийное производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» планируется начать в 2021 году. Комплекс УР-100Н УТТХ и «Сармат» могут нести на борту несколько гиперзвуковых систем «Авангард».

Другие межконтинентальные баллистические ракеты, такие как PC-24 «Ярс» и РС-26 «Рубеж», могут потенциально вместить более мелкие транспортные средства типа «Авангард», если новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не будет продлен.

Темпы развертывания и модернизации ракетного комплекса могут быть ускорены в зависимости от хода переговоров с США по стратегическим ядерным вооружениям. Поскольку непредсказуемая траектория делает «Авангард» невосприимчивым к системам противоракетной обороны, этот тип вооружения станет мощным аргументом за столом переговоров.

Высокоточные гиперзвуковые летательные аппараты большой дальности могут использоваться в обычных конфликтах для нанесения быстрых ударов по всему земному шару, в том числе по противникам, обладающим возможностями противовоздушной и противоракетной обороны для противодействия воздушным целям, крылатым ракетам и баллистическим ракетам малой и средней дальности. Существующие сейчас модели «Авангарда» могут оказаться такими же эффективными, как средства доставки ядерного оружия. Таким образом, в некоторой степени отпадает необходимость эскалации конфликта до ядерной фазы. Более того, использование «Авангарда» не нарушает ни нового договора СНВ, ни любого другого международного соглашения.

Планы принять «Авангард» на вооружение уже в следующем году являются доказательством того, что Россия не блефовала в своих ранних заявлениях. Революционное оружие не только существует, но уже находится в производстве. Этому делу способствует успех. Российской оборонной промышленности и ученым первым удалось решить проблему воздействия колоссально высоких температур во время гиперзвукового полета. А вот США теперь придется играть в догонялки.