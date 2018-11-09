Секретные данные эстонской армии пять лет находились в свободном доступе

Таллин, 9 ноября. Несколько сотен секретных документов Сил обороны Эстонии в течение пяти лет хранились в открытом доступе в Интернете.

«В свободном доступе находился регистр документов Сил обороны, который называется Saurus», — пишет эстонская газета Eesti Paevaleht.

По данным издания, в регистре хранились сотни документов, в том числе объяснительные записки, рапорты, составленные командованием. Кроме того, некоторые документы содержали информацию о состоянии здоровья и личности военнослужащих.

Газета сообщает, что после обнаружения Силы обороны закрыли реестр. Однако в поисковых системах до сих пор можно обнаружить выдержки из документов. Сообщается, что по факту происшествия началась проверка, Силы обороны проведут внутреннее расследование и выяснят, как конфиденциальная информация попала в открытый доступ.