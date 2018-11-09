«Это знак»: у полковника Генпрокуратуры Украины в метро украли бутерброды

Киев, 9 ноября. В киевском метро у полковника Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко украли бутерброды. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь», — написал Лысенко.

Он подчеркнул, что не обижается на вора. Пользователи в социальной сети стали предполагать, что бутерброды у чиновника были с икрой. Однако позже оказалось, что добычей вора стал батон с колбасой.

Один из пользователей пошутил, что кража связана с тем, что в метро остро чувствуются запахи, поэтому Лысенко сам «спровоцировал» вора. Другой пользователь предложил воспринимать кражу бутербродов в качестве знака.

«Это знак, переходите на диету», — написал мужчина с ником Злой Вуйко.

Девушка-комментатор пошутила, что вор перепутал бутерброды с портмоне.

«Просто они были слишком прямоугольными, вот человек и перепутал их с портмоне, небось расстроился!» — написала Светлана Воронюк.

Также оказалось, что случаи краж в киевском метро — это не редкость. Так, девушка в комментариях рассказала, как у нее пытались украсть банку супа, которую она везла в больницу к родственнице.

«У меня так год назад из сумки украли банку с супом, который везла к бабушке в больницу. На Дворце спорта. Но я увидела руку в сумке и парень испугался и побежал», — написала девушка.

Ранее, в Киеве обокрали сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Следователи стали жертвой воров во время игры в футбол в парке «Муромец». Когда они вернулись в раздевалку, то обнаружили свои вещи с вывернутыми карманами. У одного из следователей украли 700 гривен.