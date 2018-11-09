Путин и Назарбаев подписали план совместных действий до 2021 года

Петропавловск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий на 2019-2021 годы.

Документ был подписан на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит казахстанском городе Петропавловск. Кроме того, в рамках форума глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин утвердили план мероприятий по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами РФ и Казахстана на 2018-2023 годы.

Также на форуме был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Москвой и Астаной в области туризма.

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали документ, который вносит изменения в договор аренды космодрома «Байконур».