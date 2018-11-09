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Украина

СБУ проводит обыски у участников шествия в честь освобождения Киева от фашистов

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СБУ проводит обыски у участников шествия в честь освобождения Киева от фашистов

Киев, 9 ноября. Силовики Службы безопасности Украины проводят обыски в квартирах лидеров общественной организации «Братья», которые принимали участие в шествии в честь 75-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, а также возложении цветов к памятнику советскому генералу Ватутину.

«Это все потому, что мы критиковали СБУ и требовали отставки правительства», – приводил слова главы «Братье» Александра Сухарского газета «Вести».

Ранее глава общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» сообщила о том, что силовики выламывают двери ее квартиры и проводят обыски. По ее словам, провести обыски планируют у всех участников акции в честь 75-летия освобождения Киева.

Напомним, на Украине участились случаи преследования и гибели гражданских активистов. С начало года были убиты пятеро правозащитников. Так, 4 ноября скончалась активистка из Херсона Екатерина Гандзюк. Неизвестные облили женщину серной кислотой летом текущего года. Женщина получила ожог 35% поверхности тела.

Автор: Софья Куликова
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