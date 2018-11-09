Валдис Пельш рассказал о съемках документального фильма об Антарктиде

Москва, 9 ноября. Российский телеведущий и режиссер Валдис Пельш снимет документальный фильм об Антарктиде. Проект посвящен 200-летию с момента открытия материка.

Как рассказал Пельш, съемочная группа отправится в экспедицию из Москвы 27 ноября. Планируется, что 3 декабря команда уже уйдет со станции «Новолазаревская», а в российскую столицу вернется в середине января 2019 года.

«Это первая трансантарктическая автономная экспедиция — у нас не будет ни одного пункта дозаправки. Такого еще не делал никто», — подчеркнул Пельш.

При этом, по его словам, маршрут для экспедиции выбран максимально длинный – через Полюс недоступности, Южный полюс, Полюс холода, станции «Восток» и «Прогресс». Общая протяженность пути, по которому пройдет съемочная группа, составит шесть тысяч километров.

Экспедиция пройдет при поддержке Русского географического общества. Ее организация заняла 2,5 года. Ожидается, что документальный фильм выйдет следующей осенью.