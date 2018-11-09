В Киеве пригрозили «неизбежным» наказанием участникам выборов в ДНР и ЛНР

Киев, 9 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пригрозил наказать всех организаторов и участников выборов в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом говорится на официальном сайте СНБО.

Выборы глав ДНР и ЛНР и депутатов советов назначены на 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Турчинов заявил, что организация и проведение в республиках Донбасса выборов попадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса Украины. По его словам, эти «преступные действия, осужденные всеми ведущими странами мира», якобы являются грубым нарушением и полной дискредитацией минских соглашений. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выборы в Донбассе не противоречат минским договоренностям.

«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборах, они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», — заявил он.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался после госпереворота в стране в 2014 году. После смены власти Донецк и Луганск объявили в феврале о своей независимости. Киев в апреле того же года начал вести силовые операции против республик Донбасса.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе и на минской площадке. С сентября 2014 года контактная группа приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на подписанные соглашения, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются. По последним данным, в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек.