США на позиции догоняющих: мощь российского флота испугала НАТО

Москва, 9 ноября. Россия решительно модернизирует свой военный потенциал, включая и возможности Военно-морского флота, что не в интересах НАТО. Наращивание и модернизация Северного флота идет особенно быстрыми темпами, бьет тревогу норвежское издание Aldri Mer.

В материале отмечается, что Соединенные Штаты могут оказаться в Арктике на позиции догоняющих, а РФ в состоянии бросить вызов НАТО в море.

Aldri Mer напоминает, что Россия пытается вдохнуть в свой в флот новую жизнь. Подтверждением тому является пополнение Северного флота новыми судами, в частности более бесшумными подлодками. НАТО сейчас приходится считаться с подводными судами РФ, которые становятся все более эффективными.

Следует отметить, что для статьи Aldri Mer характерен паникерско-пораженческий тон и даже испуг, не так часто встречающийся в западной прессе. В ней сравниваются военные возможности РФ и НАТО. Автор материала, аналитик Себастьян Брунс приходит к выводу, что альянс за несколько десятилетий растерял опыт противодействия России.

По его утверждению, именно из-за России командование ВМС США решило возродить Второй флот. Рассуждая по поводу НАТО, Брунс отмечает, что альянс забыл, как «вести охоту» на подлодки России, и теперь альянсу предстоит обучаться этому заново.

Ранее сообщалось, что НАТО пришлось оплачивать участие украинских военных в учениях Trident Juncture, которые стартовали в Норвегии 25 октября. В них приняли участие 65 кораблей, 250 самолетов, 10 000 автомобилей и 50 000 служащих из всех стран альянса.