«Оппозиционный блок» объединился с партией «За жизнь» для участия в выборах на Украине

Киев, 9 ноября. Украинская партия «Оппозиционный блок» объединилась с партией «За жизнь» для участия в президентских выборах. Об этом говорится в соглашении, подписанном лидером «Оппозиционного блока» Юрием Бойко и лидером «За жизнь» Вадимом Рабинович.

Согласно соглашению, обе политические силы создают единую «Оппозиционную платформу — За жизнь», которая выдвинет своего кандидата.

«Новосозданная платформа до конца ноября определится с единым кандидатом для участия в выборах президента Украины, а ее представители вместе будут участвовать в парламентской кампании», — говорится в документе.

По словам Рабиновича, в «Платформе» будут работать люди, которые ставят интересы Украины выше личных. Главная цель организации — «остановить то, что происходит в стране».

Напомним, что президентские выборы на Украине состояться весной 2019 года. Ожидается, что в предвыборной гонке примут участие бывший премьер-министр страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также действующий глава государства Петр Порошенко. Впрочем, последний еще не объявлял официально о своем решении баллотироваться на второй срок.