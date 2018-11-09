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Новости Сирии

Сирия новости 9 ноября 16.30: переговоры США, Иордании и РФ о закрытии «Рукбана», в Мосуле прогремел взрыв

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Лагерь «Рукбан»

Сирия, 9 ноября. Иордания поддержала план РФ по выводу беженцев из лагеря «Рукбан» в Хомсе. САА направила подкрепление на юго-восток Дейр-эз-Зора. Жертвами взрыва в городе Мосул в Ираке стали 13 мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы позиций боевиков на западе от Алеппо; понесли потери при разминировании территорий на юге Дейр-эз-Зора; направили подкрепление на юго-восток Сирии.

«Исламское государство»1: организовало взрыв на западе города Мосул в иракской провинции Ниневия.

Курды: задержали нескольких мирных жителей в населенном пункте Ат-Тайана восточной части Дейр-эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести ответные обстрелы укрепрайонов исламистов в пригородах административного центра региона. Под ударом правительственных сил оказались военные объекты боевиков в Аль-Мансуре, Ар-Рашидине и Хан Аль-Асале на западе Алеппо. Отмечается, что стычки были инициированы джихадистами незаконных вооруженных группировок. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Напомним, территории на западе провинции входят в демилитаризованную зону, в границах которой действует режим тишины, тем не менее боевики не перестают провоцировать боестолкновения в данном районе.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Министерство иностранных дел Иордании сообщило о том, что Амман ведет переговоры с Вашингтоном и Москвой, темой которых стал вывод беженцев из лагеря «Рукбан», расположенного в оккупированной США 55-километровой «зоне безопасности». По данным новостного портала Reuters, Королевство поддержало предложенный Россией план по эвакуации всех желающих. Отмечается, что это поможет снизить напряженность на сирийско-иорданской границе в Хомсе. Известно, что многие из перемещенных лиц родом из Восточной Сирии, территории которой на данный момент находятся под контролем Сирийской арабской армии (САА). Представители РФ намереваются организовать встречу с лидерами «умеренных» формирований, поддерживаемых Соединенными Штатами, которые занимают территории на юге провинции, дабы обеспечить безопасный вывод беженцев. Напомним, ранее один из террористов «Исламского государства», захваченных в плен в Эс-Сувейде, заявлял о том, что в районе Ат-Танфа также свободно дислоцируются и отряды террористической группировки ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах продолжились массовые аресты мирного населения, проводимые с целью принудительной мобилизации. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Deirfree), курдские радикалы задержали несколько молодых людей в населенном пункте Ат-Тайана. Напомним, ранее это не раз приводило к протестам мирных жителей, которые, в свою очередь, жестко подавлялись курдами.

Стало известно, что трое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) погибли во время обезвреживания мины к югу от административного центра провинции. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), вероятно, СВУ было заложено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. Напомним, Дейр-эз-Зор был полностью освобожден правительственными войсками при поддержке проасадовских военизированных формирований и российской авиации чуть больше года назад.

Между тем интернет-портал Syriac MFS сообщает о том, что в район «Хаджинского кармана» были направлены отряды регионального ополчения «Сооторо», которые базируются на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САА) в районе города Аль-Камышлы. Известно, что ополченцы примут участие в борьбе против ИГИЛ. Напомним, по мере того как курды массово отступают на север САР, террористы продолжают возвращать утерянные позиции, что угрожает безопасности государства.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает  том, что в западной части Мосула в провинции Ниневия прогремел новый взрыв. СВУ было активировано в вблизи одного из общественных заведений города. В результате инцидента были убиты два местных жителя. Кроме того, еще 11 человек получили ранения. Подозреваемыми в организации взрыва являются члены подпольных групп «Исламского государства», которые образовались после поражения террористической группировки в конце прошлого года. Напомним, многие джихадисты ушли в подполье, дабы продолжить антиправительственную деятельность. Жертвами вылазок боевиков зачастую становится мирное население страны. Тем не менее, несмотря на регулярные спецоперации правительственных сил, направленные на выявление и уничтожение «спящих ячеек» ИГ1, искоренить их полностью все еще не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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