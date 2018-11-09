Сирия, 9 ноября. Иордания поддержала план РФ по выводу беженцев из лагеря «Рукбан» в Хомсе. САА направила подкрепление на юго-восток Дейр-эз-Зора. Жертвами взрыва в городе Мосул в Ираке стали 13 мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответные обстрелы позиций боевиков на западе от Алеппо; понесли потери при разминировании территорий на юге Дейр-эз-Зора; направили подкрепление на юго-восток Сирии.

«Исламское государство»1: организовало взрыв на западе города Мосул в иракской провинции Ниневия.

Курды: задержали нескольких мирных жителей в населенном пункте Ат-Тайана восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести ответные обстрелы укрепрайонов исламистов в пригородах административного центра региона. Под ударом правительственных сил оказались военные объекты боевиков в Аль-Мансуре, Ар-Рашидине и Хан Аль-Асале на западе Алеппо. Отмечается, что стычки были инициированы джихадистами незаконных вооруженных группировок. Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Напомним, территории на западе провинции входят в демилитаризованную зону, в границах которой действует режим тишины, тем не менее боевики не перестают провоцировать боестолкновения в данном районе.

Провинция Хомс

Министерство иностранных дел Иордании сообщило о том, что Амман ведет переговоры с Вашингтоном и Москвой, темой которых стал вывод беженцев из лагеря «Рукбан», расположенного в оккупированной США 55-километровой «зоне безопасности». По данным новостного портала Reuters, Королевство поддержало предложенный Россией план по эвакуации всех желающих. Отмечается, что это поможет снизить напряженность на сирийско-иорданской границе в Хомсе. Известно, что многие из перемещенных лиц родом из Восточной Сирии, территории которой на данный момент находятся под контролем Сирийской арабской армии (САА). Представители РФ намереваются организовать встречу с лидерами «умеренных» формирований, поддерживаемых Соединенными Штатами, которые занимают территории на юге провинции, дабы обеспечить безопасный вывод беженцев. Напомним, ранее один из террористов «Исламского государства», захваченных в плен в Эс-Сувейде, заявлял о том, что в районе Ат-Танфа также свободно дислоцируются и отряды террористической группировки ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

В занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах продолжились массовые аресты мирного населения, проводимые с целью принудительной мобилизации. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Deirfree), курдские радикалы задержали несколько молодых людей в населенном пункте Ат-Тайана. Напомним, ранее это не раз приводило к протестам мирных жителей, которые, в свою очередь, жестко подавлялись курдами.

Стало известно, что трое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) погибли во время обезвреживания мины к югу от административного центра провинции. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), вероятно, СВУ было заложено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. Напомним, Дейр-эз-Зор был полностью освобожден правительственными войсками при поддержке проасадовских военизированных формирований и российской авиации чуть больше года назад.

Между тем интернет-портал Syriac MFS сообщает о том, что в район «Хаджинского кармана» были направлены отряды регионального ополчения «Сооторо», которые базируются на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САА) в районе города Аль-Камышлы. Известно, что ополченцы примут участие в борьбе против ИГИЛ. Напомним, по мере того как курды массово отступают на север САР, террористы продолжают возвращать утерянные позиции, что угрожает безопасности государства.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает том, что в западной части Мосула в провинции Ниневия прогремел новый взрыв. СВУ было активировано в вблизи одного из общественных заведений города. В результате инцидента были убиты два местных жителя. Кроме того, еще 11 человек получили ранения. Подозреваемыми в организации взрыва являются члены подпольных групп «Исламского государства», которые образовались после поражения террористической группировки в конце прошлого года. Напомним, многие джихадисты ушли в подполье, дабы продолжить антиправительственную деятельность. Жертвами вылазок боевиков зачастую становится мирное население страны. Тем не менее, несмотря на регулярные спецоперации правительственных сил, направленные на выявление и уничтожение «спящих ячеек» ИГ1, искоренить их полностью все еще не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)