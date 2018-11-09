«Достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб»: эксперт ответил на опасения экс-главы РВСН по поводу «Мертвой руки»

Москва, 9 ноября. Создание новой системы воздушно-космической обороны России, в которую войдут установки ПВО и противоракетные оборонные комплексы, сможет защитить Россию от атак. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя опасения генерал-полковника Есина касательно системы «Периметр».

Ранее экс-глава РВСН Виктор Есин заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр», известная за рубежом как Dead Hand (мертвая рука), может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. Это заявления он сделал в свете планов США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Леонков отметил, что создаваемая в России система воздушно-космической обороны настроена так, что в автоматическом режиме может дать ответный удар в случае нападения. Комплексы С-300 и С-500 должны обеспечить защиту территории РФ. При этом, подчеркнул Леонков, так называемый «обезоруживающий удар» США способен нанести вред только 30% российских баллистических ракет.

«И того, что останется, будет достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб. Готова ли Америка заплатить такую цену, готова ли к этому Европа – это большой вопрос», — сказал Леонков в комментарии Nation News.

Он отметил, что этот российский комплекс можно будет назвать новым «Периметром». При этом в его программу включено больше мер, чем в старый.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. Российская сторона отметила необоснованность данных обвинений. Кроме того, в Москве предупредили, что шаги США по наращению ядерного арсенала вынудят РФ принять меры по обеспечению собственной безопасности.