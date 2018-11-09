АТОР предупредила о возможном повышении цен на отдых в Турции

Москва, 9 ноября. Стоимость отдыха в Турции следующим летом может возрасти на 30–50% по сравнению с ценами этого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе констатировала, что Турция, скорее всего, пересмотрит цены на лето 2019 года. Она отметила, что это произойдет с вероятность в 95%. В связи с этим отдых на турецких курортах для россиян подорожает на 30–50%.

«И это не связано с переходом на взаиморасчеты в евро, — уточнила она. — Базовая себестоимость продукта в Турции будет выше, чем в этом году. Реально цены могут вырасти на 30–50% по сравнению с теми, что были прошедшим летом».

Однако она отметила, что есть несколько тонкостей, которые помогут россиянам сэкономить деньги. Например, ранее бронирование.