Украинские власти боятся: в Крыму объяснили, почему Киев запретил чиновникам посещать полуостров

Верховная рада Украины решила запретить своим же чиновникам посещать Крымский полуостров. Такую информацию сообщают источники в коалиции украинского парламента и «Оппозиционного блока».

Так, в первую очередь мера коснется депутатов, которые, по мнению Киева, «положительно описывают обстановку в Крыму».

Представитель «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заметил, что сейчас украинские чиновники могут приезжать в Крым через контрольные пункты пропуска в Херсонской области.

Политолог, замглавы экспертно-консультационного Совета при главе Республики Крым Сергей Михеев в интервью Федеральному агентству новостей отметил: данная мера продиктована исключительно тем, что украинские власти боятся — общественность наконец поймет, что в Крыму все хорошо.

«В первую очередь это страх того, что чем больше украинских граждан приезжает в Крым, тем больше людей будут видеть, что там совсем не такая ситуация, какую рисует пропаганда и официальные лица Киева», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник агентства удивился, что инициатива фактически нарушает положения украинской конституции.

«Во-вторых, не очень понятно, как это коррелирует с украинскими законами, потому что права, по идее, у всех одинаковые. Если чиновники должны быть ограничены в правах, то, видимо, это достаточно серьезное изменение законодательной базы. Насколько я понимаю, на Украине призывают изменить конституцию. Это говорит о том, что в Киеве вместо законного права действует революционное», — пояснил политолог.

Сергей Михеев подчеркнул, что решение Киева абсолютно никак не скажется на обстановке в Крыму. По его словам, «одинаково: будут или не будут приезжать на полуостров украинские чиновники».

«Если кто-то с Украины захочет установить какие-то контакты с Крымом, то он найдет способ это сделать. Запрет ездить в Крым ничего не даст», — добавил собеседник ФАН.

Вдобавок эксперт напомнил, что это уже не первая провокация со стороны аппарата действующего президента Украины Петра Порошенко, который пытается всевозможными способами повысить рейтинг в преддверии избирательной гонки.

«Все, что [украинские власти] делают в отношении России, — это провокация. Порошенко вступил в период избирательной кампании, поэтому он будет фонтанировать идеями, одна радикальнее другой, каждый день. Рейтинги у действующего президента низкие, конкуренты поджимают, поэтому ему как-то надо нагнетать истерию. Он просто спасает себя, потому что уверенности в победе на выборах весной у него нет», — разъяснил Михеев.

Накануне Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность в отношении тех, кто будет незаконно пересекать государственную украинскую границу. Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться россияне, которым запрещен въезд на Украину, а также представители российских вооруженных сил и силовых ведомств при попытке попасть в страну вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.