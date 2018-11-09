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Украинские власти боятся: в Крыму объяснили, почему Киев запретил чиновникам посещать полуостров

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Пропаганда не работает: в Крыму ответили Киеву на запрет чиновникам посещать полуостров

Верховная рада Украины решила запретить своим же чиновникам посещать Крымский полуостров. Такую информацию сообщают источники в коалиции украинского парламента и «Оппозиционного блока».

Так, в первую очередь мера коснется депутатов, которые, по мнению Киева, «положительно описывают обстановку в Крыму».

Представитель «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заметил, что сейчас украинские чиновники могут приезжать в Крым через контрольные пункты пропуска в Херсонской области.

Пропаганда не работает: в Крыму ответили Киеву на запрет чиновникам посещать полуостров

Политолог, замглавы экспертно-консультационного Совета при главе Республики Крым Сергей Михеев в интервью Федеральному агентству новостей отметил: данная мера продиктована исключительно тем, что украинские власти боятся — общественность наконец поймет, что в Крыму все хорошо.

«В первую очередь это страх того, что чем больше украинских граждан приезжает в Крым, тем больше людей будут видеть, что там совсем не такая ситуация, какую рисует пропаганда и официальные лица Киева», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник агентства удивился, что инициатива фактически нарушает положения украинской конституции.

«Во-вторых, не очень понятно, как это коррелирует с украинскими законами, потому что права, по идее, у всех одинаковые. Если чиновники должны быть ограничены в правах, то, видимо, это достаточно серьезное изменение законодательной базы.  

Насколько я понимаю, на Украине призывают изменить конституцию. Это говорит о том, что в Киеве вместо законного права действует революционное», — пояснил политолог.

Сергей Михеев подчеркнул, что решение Киева абсолютно никак не скажется на обстановке в Крыму. По его словам, «одинаково: будут или не будут приезжать на полуостров украинские чиновники».

«Если кто-то с Украины захочет установить какие-то контакты с Крымом, то он найдет способ это сделать. Запрет ездить в Крым ничего не даст», — добавил собеседник ФАН.

Пропаганда не работает: в Крыму ответили Киеву на запрет чиновникам посещать полуостров

Вдобавок эксперт напомнил, что это уже не первая провокация со стороны аппарата действующего президента Украины Петра Порошенко, который пытается всевозможными способами повысить рейтинг в преддверии избирательной гонки.

«Все, что [украинские власти] делают в отношении России, — это провокация. Порошенко вступил в период избирательной кампании, поэтому он будет фонтанировать идеями, одна радикальнее другой, каждый день.

Рейтинги у действующего президента низкие, конкуренты поджимают, поэтому ему как-то надо нагнетать истерию. Он просто спасает себя, потому что уверенности в победе на выборах весной у него нет», — разъяснил Михеев.

Накануне Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность в отношении тех, кто будет незаконно пересекать государственную украинскую границу. Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться россияне, которым запрещен въезд на Украину, а также представители российских вооруженных сил и силовых ведомств при попытке попасть в страну вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Автор: Ксения Ослопова
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