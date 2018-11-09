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Подросток распылил перцовый газ в школе в Киевской области

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Подросток распылил перцовый газ в школе в Киевской области

Киев, 9 ноября. Девять учеников школы в Киевской области попали в больницу после того, как подросток распылил перцовый газ в данном учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Украины. 

«В Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего 30 учащихся экстренно эвакуировали, девять из них госпитализировали в местную клинику. Сотрудники правоохранительных органов общаются с несовершеннолетним.

Подросток распылил перцовый газ в школе в Киевской области

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за школьника, который поприветствовал учителя английского языка фразой «Слава Украине!». Преподаватель за ухо оттащил восьмиклассника к доске и заставил его стоять лицом к стене. Родители школьника настаивают, что их ребенок пострадал за фразу, которая стала официальным приветствием украинской армии, и обещают, что доведут историю до уголовного дела против учителя.

Автор: Екатерина Кухарева
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