Киев, 9 ноября. Девять учеников школы в Киевской области попали в больницу после того, как подросток распылил перцовый газ в данном учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Украины.

«В Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего 30 учащихся экстренно эвакуировали, девять из них госпитализировали в местную клинику. Сотрудники правоохранительных органов общаются с несовершеннолетним.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за школьника, который поприветствовал учителя английского языка фразой «Слава Украине!». Преподаватель за ухо оттащил восьмиклассника к доске и заставил его стоять лицом к стене. Родители школьника настаивают, что их ребенок пострадал за фразу, которая стала официальным приветствием украинской армии, и обещают, что доведут историю до уголовного дела против учителя.