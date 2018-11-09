Подарки для ветеранов обнаружили при обыске в домах красноярских чиновниц

Красноярск, 9 ноября. Следователи задержали экс-чиновников министерства социальной политики Красноярского края за мошенничество. Во время обысков в их домах обнаружили бытовую технику, которая предназначалась в качестве подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом представители Следственного комитета РФ сообщили в WhatsApp.

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере следователи задержали бывшего первого заместителя министра социальной политики региона Наталью Колягину, бывшего начальника отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольгу Гилеву и бизнесмена, чье имя пока не названо. Известно, однако, что предприниматель является родственником одной из фигуранток дела.

«У подозреваемых дома проведены обыски, в ходе которых изъята бытовая техника, приобретавшая на бюджетные средства в качестве подарков для ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

По оценкам специалистов, ущерб от неправомерных действий чиновников и фирмы-поставщика составил не менее 2,1 миллиона рублей, передает Infox.ru. В настоящий момент следователи проводят оперативные мероприятия, им предстоит решить вопрос об аресте чиновников и предъявлении обвинения.

По поводу произошедшего высказалась глава некоммерческого благотворительного фонда «Доброта» Тамара Дзюба, которая осудила чиновниц из Минсоцполитики Красноярского края из-за присвоения средств, выделенных для ветеранов. Руководитель фонда подчеркнула, что испытывает особое отношение к ветеранам, поскольку ее отец погиб на фронте.