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Лавров проводит встречу с главой МИД Коморских Островов

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Лавров проводит встречу с главой МИД Коморских Островов

Москва, 9 ноября. Главы МИД РФ и Коморских Островов Сергей Лавров и М.эль-Амин Суэф проводят переговоры в Москве.

Открывая встречу, Сергей Лавров заявил, что у России и Коморских островов добрые дружественные отношения. Он подчеркнул, что стороны имеют общие интересы в таких областях, как пресечение угроз международного терроризма и наркотрафика, сообщает МИД РФ.

«Хотим активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество — здесь есть целый ряд интересных перспективных направлений, которые мы сегодня также обсудим», — заявил Лавров.

Ранее главы МИД России и Коморских островов общались во время визита в Нью-Йорк.

Автор: Денис Коробейников
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