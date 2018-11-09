Лавров проводит встречу с главой МИД Коморских Островов

Москва, 9 ноября. Главы МИД РФ и Коморских Островов Сергей Лавров и М.эль-Амин Суэф проводят переговоры в Москве.

Открывая встречу, Сергей Лавров заявил, что у России и Коморских островов добрые дружественные отношения. Он подчеркнул, что стороны имеют общие интересы в таких областях, как пресечение угроз международного терроризма и наркотрафика, сообщает МИД РФ.

«Хотим активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество — здесь есть целый ряд интересных перспективных направлений, которые мы сегодня также обсудим», — заявил Лавров.

Ранее главы МИД России и Коморских островов общались во время визита в Нью-Йорк.