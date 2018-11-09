Mercedes отзывает в России более тысячи новых кроссоверов GLC-Class

Москва, 9 ноября. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает в России более тысячи автомобилей, которые были произведены с апреля по июль 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Mercedes-Benz», — говорится в сообщении.

По данным агентства, отзыв автомобилей на территории РФ будет осуществлять компания «Мерседес-Бенц РУС», которая является официальным представителем Mercedes-Benz на российском рынке.

Под отзыв попадают 1,152 тысячи автомобилей Mercedes GLC-class, которые были произведены с апреля по июль 2018 года. Причиной отзыва стал дефект в системе ремней безопасности на задних сидениях.

Кроме того, под отзыв попадают 14 автомобилей GLS-class и E-class, которые были реализованы с октября 2017 года по апрель 2018 года.